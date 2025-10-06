В Украине третий месяц подряд дешевеет земля: сколько стоит гектар теперь

Самый дорогой гектар в Тернопольской области, а самый дешевый - в Херсонской.

Начиная с июля, в Украине уже три месяца снижается стоимость сельскохозяйственной земли. Средняя цена гектара сейчас составляет 62 тысячи гривен, тогда как летом достигала 69,4 тысячи гривень.

Об этом сообщает Опендатабот.

За все время работы рынка земли средняя цена на нее составила около 37 тысяч гривень за гектар. Рынок возобновил работу в мае 2022 года на отметке 40,4 тыс. гривень. За это время самая высокая средняя цена гектара была зафиксирована в апреле этого года - 71,9 тыс. гривень.

Кроме ценового тренда на удешевление земли, можно отметить и уменьшение общей площади проданных паев. Так, за сентябрь было продано чуть более 10 тысяч гектаров. До полномасштабного вторжения РФ в феврале землю в среднем скупали в четыре раза активнее.

Суммарно по состоянию на октябрь в Украине продано 289 тысяч гектаров, что менее 1% от общей площади из 42,4 млн гектаров сельскохозяйственной земли в стране.

Отметим, что цена земли сильно отличается по областям, по объективным причинам. Так, в Тернопольской области она стоит в пять раз дороже, чем в Херсонской.

Среди лидеров по самой дорогой земле:

Тернопольская - 174 тыс. гривень;

Львовская - 155 тыс. грн;

Ивано-Франковская - 126,7 тыс. грн;

Киевская - 103,2 тыс. грн;

Полтавская области - 80,5 тыс. грн.

Самая дешевая земля в основном на юге:

Херсонская область - 34,2 тыс. гривень;

Запорожская - 36,2 тыс. грн;

Сумская области - 38,5 тыс. грн.

Известно, что с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель в 2021 году украинцы скупили паев на общую сумму более 30 млрд гривень. За это время цена гектара выросла на 60%.

Только за прошлый год в Украине продали 320 тыс. гектаров. Причем тройка лидеров по самым дорогим участкам выглядела следующим образом: Ивано-Франковская - 89,7 тыс. гривень, Львовская - 71,4 тыс. гривень и Полтавская области - 66,2 тыс. гривень. Поэтому цена на тернопольские гектары существенно выросла именно в этом году.

