​​​​​​​Увеличение возможности агрохолдингов покупать землю до 10 тыс га в одни руки и отсутствие финансирования для малых хозяйств убьет украинское село, считают фермеры.

Второй этап земельной реформы, который начался с 1 января 2024 года, предоставил возможность покупать землю юридическим лицам и повысил лимит покупки в 100 раз (до 10 тысяч гектаров в руки одному покупателю), остается самым болезненным вопросом малых и средних фермерских хозяйств. При этом в правительстве лишь заявляют об "увеличении конкуренции" на рынке земли.

"Из этой формулы "увеличения конкуренции" исключены средние и малые фермерские хозяйства. И исключили их путинская война и игнорирование властями законодательства", - пишут "Украинские новости" в обзоре "Рынок земли в нынешнем формате выгоден только агрохолдингам".

Издание приводит оценку, что прямые убытки от российского вторжения составляют не менее 40 млрд долларов. По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олега Хоменко, только за 2023 год убытки украинских аграриев составляют 3 млрд долларов.

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И если путинские войска оставили фермеров без денег для покупки земли, то государство оставило их без обещанных финансовых инструментов для возможности купить землю, на которой они работают. Это было требование указано в заключительных положениях закона 552-IX об открытии рынка земли: "Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования этого закона:

- разработать и утвердить порядок осуществления финансовой поддержки граждан и юридических лиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения".

"Никаких финансовых инструментов для аграриев государство до 1 января так и не сделало, что ставит средних и малых фермеров под риск потери земли, которую они обрабатывают. Особенно на территориях, которые были деоккупированы или находятся в областях недалеко от линии фронта", - отмечают "Украинские новости".

"Малые сельхозпроизводители сейчас практически лишены доступа к кредитованию", – говорит Роман Нейтер из "KSE Агроцентр", отмечая, что им необходим финансовый инструмент, чтобы получить возможность профинансировать покупку земли на льготных условиях, а следовательно "чтобы они вообще имели доступ к рынку земли".

В ноябре общественный союз "Всеукраинский аграрный совет" (ВАС) инициировал петицию к президенту Украины Зеленскому, в которой просил отложить до окончания войны увеличение максимальной площади с/х земли "в одних руках" со 100 до 10000 гектаров. Петиция быстро набрала необходимое количество голосов и президент ответил на нее классическим "футболом", передав вопрос в Кабинет министров, который открыто выступает за продолжение и усиление земельной реформы даже во время войны, о чем неоднократно заявлял министр агрополитики Николай Сольский.

Напомним, что рынок земли в Украине работает уже два с половиной года (с июля 2021 года), из которых большую часть – во время полномасштабной войны, которую ведет против нас Российская Федерация. На первую годовщину работы рынка было заключено более 105 тыс. сделок (в том числе 88 тысяч сделок купли-продажи земли с общей стоимостью более 7 млрд грн). Средняя цена 1 га снизилась до 31 тыс грн.