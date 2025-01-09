С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 продано всего 604 тысячи га.

В Украине за 2024 год продали 320 660 га. Средняя стоимость 1 га составила 46 678 гривень или около 1 163 долларов.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, самая высокая средняя стоимость гектара в Ивано-Франковской - 89 744 гривни, Львовской - 71 390 гривень и Полтавской областях - 66 232 гривни.

При этом самая низкая средняя цена гектара в Запорожской - 33 981 гривня, Николаевской - 34 033 гривни и Сумской областях - 34 936 гривень.

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"Несмотря на открытие рынка земли, за 3,5 года лишь небольшой процент граждан воспользовались правом отчуждать свои земельные наделы. Хотя в 2024-м объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория", - отметил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

Стоит отметить, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения отменили 1 июля 2021 года, под него попадали 17,5 миллиона га.

С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 продано всего 604 тысячи га, а это 198 337 участков. Указано, что юридические лица выкупили 25 157 участков, а это 78 307 га, средняя цена 1 га - 62 656 гривень или 1 561 доллар. В то же время физлица выкупили 81 512 участков, а это 242 353 га, средняя цена 1 га - 41 510 гривень или 1 034 доллара.

Рынок земли в Украине - последние новости

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что за два года продали 1% или 275 157 га сельскохозяйственных земель, которые до того были под мораторием на продажу. По состоянию на 4 июля 2023 года заключено 85 247 сделок.

По состоянию на середину сентября 2023 года средняя площадь сделки купли-продажи составляет 2,2 га, а средняя цена сделки – 39-45 тысячи гривень.

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