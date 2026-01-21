Зарубежная свинина вытесняет украинскую: импорт взлетел в 13 раз

Львиная доля зарубежной продукции поступила на рынок из одной из скандинавских стран.

Импорт свинины в Украину в прошлом году достиг отметки в 30,8 тыс. тонн. Это превышает результат 2024 года в 13,4 раза, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

За зарубежное мясо закупщики заплатили 76,3 млн долларов, что в 13,2 раза больше суммы 2024 года. Свинину наиболее активно завозили из европейских стран – Дании (57,5%), Польши (18,6%) и Нидерландов (8,3%).

В обратную сторону, то есть на экспорт, Украина отправила 2,2 тыс. тонн свинины, что хуже результата предыдущего 2024 года на 31,2% и в то же время в 14 раз меньше объемов ввезенного в страну мяса.

Видео дня

Украинскую свинину в 2025 году покупали в ОАЭ (33,5%), Бахрейне (17,6%) и Гонконге (16,7%). Экспортная выручка за год сократилась на 16,2% и составила $6,7 млн.

Импорт продовольственных товаров в Украину – главные новости

Суммарно в прошлом году Украина закупила аграрной продукции за рубежом на рекордные за последние пять лет 8,75 млрд долларов. Причем торговое сальдо с ЕС ухудшилось с 8,87 млрд долларов до 6,06 млрд долларов.

В то же время экспорт Украиной продукции АПК просел на 2,15 миллиарда долларов.

В то же время прямо сейчас Украине не хватает поставок турецких овощей, прежде всего помидоров и огурцов. Из-за ненадлежащего уровня предложения эти овощи уже подорожали после Нового года более чем на 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: