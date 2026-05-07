Магазины устроят скидки на эти три продукта перед значительным подорожанием, - эксперт

Сейчас рынок жирных молочных продуктов перенасыщен, но уже скоро они будут в дефиците.

В конце мая – начале июня часть молочных продуктов в Украине подешевеет. Торговые сети будут продавать масло, сливки и сметану по акциям с ощутимыми скидками, сообщила в беседе с УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

"Сейчас цены могут пойти вниз, но это будет, как в период рождественских, пасхальных праздников. Когда заводы вместе с сетями объявляют об акциях. Напрямую цены по прайсу никто не снижает. С самими сетями очень трудно вести переговоры как о повышении цен, так и об их снижении. А вот акции – да. Думаю, уже скоро мы снова увидим акции на жирные продукты, такие как масло, сливки, сметана – как это уже было", – рассказала Жупинас.

Однако такая доступность молочных продуктов продлится недолго – уже осенью ситуация может резко измениться.

"Потому что и в ЕС ожидают сокращения производства молока по сравнению с предыдущим годом. И наши производители под давлением низких цен также будут сокращать производство. Поэтому к осени мы из профицита молока можем перейти в дефицит", – объясняет специалист.

Нехватка продукции при неизменном спросе непременно вызовет подорожание товаров молочного ряда.

"Цены на продукты вырастут, в том числе и из-за роста себестоимости. Для перерабатывающих предприятий с 1 мая подняли цену на газ. Месяц-два они могут работать практически в нуле, а дальше они вынуждены будут поднимать цены на готовую продукцию, иначе это убытки", – резюмирует Жупинас.

Перенасыщение рынка молочных продуктов в Украине сейчас спровоцировано дополнительным давлением со стороны европейского импорта. Зарубежный сыр уже занимает доминирующую долю на полках магазинов – сейчас в зоне риска оказалось и отечественное сливочное масло.

Общее перепроизводство молока в мире продолжается уже несколько месяцев. Молочные фермы в Украине работают себе в убыток – летом может начаться их массовое закрытие.

