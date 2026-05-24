Какие овощи полезны для здоровья мозга, сердца и кишечника: диетологи назвали свои фавориты

Эти овощи содержат питательные вещества, такие как витамины, минералы, клетчатку и белки.

Овощи являются основой здорового питания, однако не всегда легко определиться, какие из них стоит всегда добавлять в рацион. Поэтому два диетолога назвали свои лучшие варианты их употребления, пишет Real Simple.

Как овощи влияют на здоровье вашего мозга, сердца и кишечника?

"Овощи содержат питательные вещества, такие как витамины, минералы, клетчатку, белки, углеводы, жиры и полифенолы, которые влияют на все системы организма, включая мозг, сердце и кишечник. Каждый овощ обеспечивает целый набор питательных веществ, каждое из которых играет уникальную роль в организме. Важны не только отдельные питательные вещества, но и вся пищевая матрица овощей", - отмечает диетолог Эйвери Зенкер.

В то же время другой диетолог Йоханна Кац подчеркнула, что овощи также содержат антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые полезны для мозга, ведь снижают окислительный стресс.

"Рацион, богатый овощами, постоянно связывают с замедлением когнитивного старения и лучшими показателями памяти", - добавила она.

Лучшие овощи для здоровья мозга, сердца и кишечника

Листовая зелень

Зенкер говорит, что листовая зелень является бесспорным лидером.

"Листовые зеленые овощи постоянно связывают с улучшением показателей здоровья, особенно здоровья сердца, мозга и кишечника. К распространенным листовым зеленым овощам с особенно впечатляющими полезными свойствами относятся капуста кале, шпинат, руккола, мангольд, капуста коллард, листья свеклы, бок-чой и салат ромен", - объяснила диетолог.

Отмечается, что не случайно диеты, разработанные для поддержания общего здоровья, такие как средиземноморская диета, в основном богаты листовыми зелеными овощами.

Ростки брокколи

Кац высказалась в пользу крестоцветных овощей, а именно ростков брокколи. Она отметила высокую концентрацию в них сульфорафана - биоактивного соединения, которое регулирует уровень антиоксидантов, поддерживает микробиом кишечника и способствует процессам детоксикации организма, одновременно уменьшая воспаление.

"Ростки брокколи являются самым мощным природным источником предшественников сульфорафана, что делает их уникально мощным вариантом по сравнению со зрелой брокколи, хотя оба продукта полезны по-своему. Крестоцветные овощи также содержат клетчатку и глюкозинолаты, которые поддерживают микробиологическое разнообразие и выработку полезных метаболитов в кишечнике", - добавила диетолог.

Помимо листовой зелени и крестоцветных овощей, оба специалиста выделили еще три продукта, которые благотворно влияют на здоровье мозга, сердца и кишечника, а именно свеклу, чеснок и лук.

"Свекла содержит нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Оксид азота снижает артериальное давление, способствуя здоровью сердечно-сосудистой системы. Улучшенный кровоток к мозгу способствует когнитивным функциям, а к кишечнику - здоровому пищеварению и поступлению питательных веществ", - объяснила Зенкер.

Кроме того, свекла богата полифенолами, которые помогают уменьшить воспаление и снизить уровень холестерина, артериальное давление и образование бляшек.

"Чеснок и лук содержат соединения, содержащие серу, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и могут оказывать пребиотическое действие, положительно влияющее на микробиом кишечника", - отметила Кац.

