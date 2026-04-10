Морковь в Украине начала дорожать: сколько сегодня стоит килограмм овоща

Морковь сегодня поступают в продажу в среднем на 69% дешевле, чем годом ранее.

Цены на морковь в Украине начали повышаться. Дело в том, что спрос на качественный овощ повышается, но предложение ограничено.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что на данный момент морковь предлагают к продаже по 6–13 грн/кг ($0,14–0,30/кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По информации участников рынка, оптовые компании все чаще испытывают сложности с закупкой необходимых объемов моркови высокого качества.

Стоит отметить, что на сегодняшний день эти корнеплоды в Украине все же поступают в продажу в среднем на 69% дешевле, чем годом ранее.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Varus овощ продают по 10,90 грн/кг.

При этом в АТБ морковь можно купить по 10,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 9,80 грн/кг.

