Цены на капусту летят в пропасть: фермеры спешат избавиться от овоща

Сейчас капуста в Украине предлагается в среднем на 88% дешевле, чем год назад

Украинские фермеры бросились продавать капусту старого урожая, поэтому отпускные цены на это овощ обвалились. Дело в том, что качество белокочанной капусты в хранилищах резко ухудшается, а ранние овощи начинают поступать в продажу.

Аналитики EastFruit сообщили, что на сегодняшний день капуста предлагается к продаже по цене 2–8 грн/кг ($0,05–0,18/кг), что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что на украинский рынок сейчас в достаточном количестве поступает импортная капуста нового урожая, но вскоре появятся и отечественные ранние овощи.

На сегодняшний день белокочанная капуста в Украине предлагается в среднем на 88% дешевле, чем год назад. Аналитики проекта предполагают, что цены начнут расти лишь после полной реализации имеющихся объемов прошлогодней капусты.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Varus овощ можно купить по 7,60 грн/кг.

При этом в АТБ капусту продают по 7,59 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 10 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Производство сливочного масла в Украине в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом. В то же время внутреннее потребление и экспорт на внешние рынки остаются на прежнем уровне. Отмечается, что недавнее повышение цен на масло было лишь временным, и стоимость продукта снова начала снижаться.

Кроме того, эксперт Любомир Гайдамака отметил, что украинцев уже в скором времени ожидает новый виток роста цен на рыбу.

Вас также могут заинтересовать новости: