Стоимость рыбы в Украине в скором времени вырастет на 20%: эксперт назвал причину

Украинцы сильно зависят от поставок из-за рубежа.

За прошлый год цены на импортные виды рыбы выросли в среднем на 20–40%. Уже скоро украинцев ждет еще одно подорожание продукта, сообщил изданию delo.ua председатель союза "Рыба Украины", эксперт Любомир Гайдамака.

"В ближайшие месяцы ожидается дополнительный рост цен на импортную рыбу еще на 15–25%, что напрямую связано с подорожанием топлива, логистики и сокращением предложения на европейском рынке", – говорит эксперт.

Самая очевидная причина подорожания рыбы – существенный рост стоимости топлива. В промышленном рыболовстве Украины преимущественно используется бензин, тогда как в логистике и для обеспечения работы генераторов больше используют дизель. Поэтому эффект дорогого дизеля накладывается на эффект дорогого бензина, который рыбаки на себе уже ощутили. Другой фактор роста цен на рыбу в Украине – жесткая импортозависимость.

Видео дня

"Доля импортной рыбы в Украине фактически составляет 93–95%, если не учитывать теневой оборот", – сообщила Гайдамака.

Большая часть морской рыбы поступает в Украину из Европейского Союза, который сокращает производство из-за, опять же, энергетического кризиса. Влияние подорожания топлива будет носить долгосрочный характер, считает эксперт. При этом речная рыба дорожает еще больше, чем завезенная из-за границы морская.

"В ближайшие месяцы ожидается подорожание еще на 20–30%, поскольку этот сегмент начинает компенсировать дефицит импорта", – предупреждает Гайдамака.

