За год это популярное среди украинцев мясо ощутимо подорожало.

С начала года в Украине ощутимо выросли цены на свинину. В 2024 году в супермаркетах мясо стоило в среднем менее 200 грн/кг, а за последние три месяца 2025 года цены не опускались ниже 250 грн/кг.

Аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" сообщили, что в прошлом году цены на свинину были ниже из-за более высокого предложения на фоне уменьшения емкости рынка.

"Прошлым летом цены закупки живца свиней убойных кондиций снизились до уровня, который предварительно фиксировали еще в 2022-м - в течение лета среднерыночная отметка колебалась в пределах 52-60 грн/кг. Однако в первой половине этого лета показатель колебался в пределах 92,5-93,5 грн/кг, а с середины сезона демонстрирует дальнейший рост", - пояснили эксперты.

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Аналитики отметили, что в Украине сокращается общее поголовье свиней из-за военных, экономических и эпизоотических факторов. Так, часть участников рынка не выдержала снижения закупочных цен на фоне повышения затрат, в частности на корма, и распространения АЧС.

При этом в Ассоциации напомнили, что свинина - не единственное мясо, которое дорожает.

"В конце первого полугодия цена охлажденной курятины была почти на 30% дороже чем год назад, а куриное филе сейчас сопоставимо по цене с отдельными охлажденными полуфабрикатами из свинины - с лопаткой, бедром, грудинкой, гуляшом и т.д.", - указали аналитики.

По информации сайта Минфин, в июне средняя цена на грудинку составляла 212,16 грн/кг, лопатку - 224,70 грн/кг, ошеек - 331,06 грн/кг, подчеревину - 223,37 грн/кг, ребра - 214,40 грн/кг и шашлык - 254,50 грн/кг.

Цены на мясо в Украине - последние новости

В Государственной службе статистики сообщили, что за последний год в Украине подорожали почти все продукты, некоторые - втрое.

При этом аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка сообщил, что летом 2025 года цены на мясо в Украине, вероятно, будут оставаться высокими или расти умеренно.

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