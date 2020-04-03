Кабмин запретил экспортировать гречку с Украины

В Правительстве убеждают, что запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.

Кабинет министров ввел запрет на экспорт гречки из Украины до 1 июля.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 г. №1109" принято на внеочередном заседании Правительства 2 апреля.

Так, постановлением вводится временный, до 1 июля режим лицензирования и квотирования экспорта гречихи и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров.

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"Запрет на экспорт гречки является временным мероприятием, необходимым для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречихи временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан). Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями относительно снятия запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой", - сообщили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался последние две недели на фоне общенационального карантина в Украине, снизился. В частности, реализация гречки снизилась на 17%.