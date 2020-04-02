Ажиотажный спрос на гречку, муку и сахар в Украине снизился (инфографика)

Больше всего снизился спрос на сахар, сало и сливочное масло.

Ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался последние две недели на фоне общенационального карантина в Украине, снизился.

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Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, больше всего за последнюю неделю снизилась реализация сахара (-27%), сала (-30%) и сливочного масла (-50%).

“Что касается ТОП-3 продуктов, вокруг которых больше всего дискуссии последние дни, то ажиотаж и реализация по ним также снижается: гречка (-17%), мука (-10%), лук (-22%)”, - написал заместитель министра.

Высоцкий подчеркнул, что объемы реализации продуктов постепенно снижаются, а торговые сети пополняют свои запасы.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пообещало усилить мониторинг цен на продукты социального назначения и наличие таких продуктов в торговых сетях.

31 марта Антимонопольный комитет Украины сообщил, что цены на основные продукты питания в Киеве за последние 7 дней не выросли, а на некоторые товары даже снизились.

Ранее комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Также АМКУ начал расследование об антиконкурентных действиях среди торговых сетей.