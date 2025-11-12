Это связано с санкциями, которые Япония ввела против страны-агрессора.

Япония осудила как "абсолютно неприемлемое" решение России о продлении запрета на въезд еще 30 гражданам, среди которых спикер министерства иностранных дел страны, после введения Токио санкций против РФ из-за полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что после аналогичных решений западных стран, Япония в сентябре ввела дополнительные санкции против российских компаний, физических лиц и других субъектов, одновременно снизив лимит на импорт российской нефти морским транспортом.

В то же время уже во вторник министерство иностранных дел РФ опубликовало список японцев, добавленных к тем, которые подпадают под "бессрочный запрет". Среди новых имен - спикер Тошихиро Китамура, журналисты и ученые.

В свою очередь главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара выразил протесты против этого "досадного" шага, подчеркнув, что межчеловеческие контакты между двумя странами до сих пор важны.

Также он обвинил Россию в перекладывании вины за вторжение в Украину.

В Reuters добавили, что РФ приняла подобные меры против японских чиновников и гражданских лиц в ответ на санкции.

"Однако Япония продолжает импортировать энергоносители с дальневосточного российского острова Сахалин, несмотря на призывы США к союзникам разорвать отношения, чтобы оказать давление на Москву. На вопрос, как запрет Великобритании на страхование российских поставок газа повлияет на энергоносители с Сахалина и усилит ли Токио санкции против Москвы, Кихара отказался комментировать. Он добавил, что Япония будет принимать соответствующие меры для достижения мира в Украине, обеспечивая при этом свои национальные интересы", - подытожили в издании.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее в ОП посчитали, сколько денег потеряет Россия из-за санкций США, Великобритании и Европейского Союза против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Отмечается, что такие ограничения могут уменьшить нефтегазовые доходы Москвы на 5,5 миллиарда долларов ежемесячно.

"Контракты по приобретению нефти подписываются заранее. С прошлой недели мы видели проседание контрактирования будущих поставок нефти почти на 20%. И уже сейчас есть новости, что покупатели из Китая резко потеряли интерес к российской нефти. Поэтому эффект уже есть", - сообщил Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Также Reuters писал, что санкции обвалили зарубежную сеть российского "Лукойла". Гендиректор одной из норвежских компаний отметил, что санкции привели к тому, что "вся международная деятельность "Лукойла" парализована".

"Никто не может проводить с ними операции. Под угрозой множество рабочих мест, а работа нефтеперерабатывающих мощностей может быть серьезно нарушена", - добавил он.

