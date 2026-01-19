Умеет притворяться мертвой: в Одесской области 'поймали' любопытное животное (видео)

Сейчас эти хищники образуют пары и вместе путешествуют в поисках "жилья".

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксированы енотоподобные собаки. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который обнародовал соответствующее видео с фотоловушки. На кадрах можно увидеть двух животных, которые что-то вынюхивают в земле.

По словам ученого, енотоподобные собаки (Nyctereutes procyonoides) встречаются не часто в Нацпарке "Тузловские лиманы". Среди хищных животных заповедника у них есть конкуренты - барсуки, шакалы, лисы.

"Но они давно являются важной частью здоровых природных экосистем. Сейчас, в зимний период, несмотря на периодическое влияние войны на природные экосистемы, они образуют пары и вместе путешествуют в поисках "жилья" между барханами побережья Черного моря. У них скоро начинается брачный период", - пояснил исследователь.

Енотоподобная собака: что известно

Енотоподобная собака (енотоподобная уссурийская лисица, мангут, уссурийский енот, енотка) - хищное всеядное млекопитающее семейства псовых. Общая длина 65-80 см, из них хвост составляет 15-25 см, высота в холке 33-40 см; масса - 4-6 кг летом и до 10 кг зимой. Тело крепкое, лапы короткие, голова небольшая с короткой и острой мордочкой и короткими ушами. По бокам морды волосы длиннее, образуют "баки".

В выборе жилья это животное неприхотливо, обычно в качестве убежища ему служат норы барсуков и лисиц, реже - вырытые самостоятельно, а также ниши среди корней деревьев, ущелья скал, бурелом, торфяные кучи на болотах, стога соломы и сена и т.д. Для жилья енотоподобная собака использует также человеческие сооружения, даже старые землянки, блиндажи и траншеи. Норы, вырытые самостоятельно, довольно простые, длиной 1,5-3 м, иногда может быть несколько выходов.

За одну охоту в теплое время года она проходит до 7-10 км, но в снегу из-за коротких лап сильно грузнет. Всеядна, питается животной и растительной пищей. Имеет хорошо развитое зрение, хуже - обоняние и слух. Передвигается это животное преимущественно шагом, опустив голову вниз. Бегает очень медленно, из-за чего с легкостью становится жертвой крупных хищников. Однако хорошо плавает.

По характеру - неагрессивна, для нее, в отличие от других псовых, характерна пассивная защита. В случае опасности предпочитает прятаться в густом кустарнике, в безвыходной ситуации затаивается и притворяется мертвой, ложась на спину и задирая ноги вверх.

Обитают енотоподобные собаки семейными парами, образуют пары на всю жизнь.

Жители парка "Тузловские лиманы"

Напомним, в районе Нацпарка "Тузловские лиманы" зафиксировали редкого лесного кота. Русев рассказал, что с животным сотрудники заповедника столкнулись во время обследования территории. Лесной кот выскочил из зарослей диких растений и перепрыгнул в соседнее поле аграриев, в рапс. Но исследователи успели его сфотографировать.

