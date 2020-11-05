Климатологи были удивлены тем, насколько эффект распространения пыли повлиял на таяние снега и льда.

Гималайский снег и лед, на которые оседает пыль, тают намного быстрее, истощая жизненно важные запасы пресной воды.

Об этом сообщает Meteoprog.ua со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

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Сообщается, что зимние снегопады и весеннее таяние снега обеспечивают более половины потребности в пресной воде примерно 700 млн человек в Южной Азии. За последние 30 лет объемы снежных и ледяных запасов в высокогорьях Азии значительно снизились.

Усиленное таяние особенно заметно на высоте около 4,5 тыс. метров. Пыль считается естественным явлением, но человеческая деятельность стала более активной и охватила новые территории. Нерациональное землепользование привело к образованию большего количества пыли, а повышение температуры изменило циркуляцию воздуха.

Климатологи были удивлены тем, насколько эффект распространения пыли повлиял на таяние снега и льда. Прогнозируется, что потери снежных запасов, вызванные пылью, могут отмечаться и на горных хребтах средних широт.

Таяние льда в Арктике

Таяние ледников в Арктике приводит к снижению способности льда отражать солнечные лучи с поверхности планеты. А это вызывает повышение температуры воздуха.

При таких темпах глобального потепления через 10 тысяч лет Землю ждет дополнительные 0,43 тепла по Цельсию или на 29%, а в ближайшие 10 лет – в среднем на 0,19 градуса.

При этом на экваторе потепление составит +0,2, а в районах Гренландии и Западной Антарктиды – почти +5.

Кроме того, таяние льда приведет к увеличению концентрации водяного пара в атмосфере, что задерживает тепло на земной поверхности.

Изменения климата в будущем будут, в частности, зависеть от ограничений на выхлопные газы. На сегодня в главных странах, которые «поставляют» окружающей среде вредный газ эти ограничения почти отсутствуют, и нынешнее содержание углекислого газа в атмосфере побило рекорд за последние 23 миллиона лет.

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Автор: УНИАН