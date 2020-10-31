Таяние ледников в Арктике приводит к снижению способности льда отражать солнечные лучи с поверхности планеты. А это вызывает повышение температуры воздуха.
Об этом сообщает N+1.
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При таких темпах глобального потепления через 10 тысяч лет Землю ждет дополнительные 0,43 тепла по Цельсию или на 29%, а в ближайшие 10 лет – в среднем на 0,19 градуса.
При этом на экваторе потепление составит +0,2, а в районах Гренландии и Западной Антарктиды – почти +5.
Кроме того, таяние льда приведет к увеличению концентрации водяного пара в атмосфере, что задерживает тепло на земной поверхности.
Изменения климата в будущем будут, в частности, зависеть от ограничений на выхлопные газы. На сегодня в главных странах, которые "поставляют" окружающей среде вредный газ эти ограничения почти отсутствуют, и нынешнее содержание углекислого газа в атмосфере побило рекорд за последние 23 миллиона лет.
Это вызывает беспокойство у ученых, которые недавно выяснили, что все 5 массовых вымираний в истории Земли были связаны с глобальным потеплением.
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