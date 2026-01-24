Уменьшат риск пожаров: в Одесской области в дикую природу выпустили стадо водяных буйволов

Заповедный остров находится вблизи населенного пункта, известного как "украинская Венеция".

На юге Одесской области в дикую природу выпустили стадо водяных буйволов. Об этом сообщила организация Rewilding Ukraine, которая также обнародовала соответствующее видео.

Речь идет о том, что на остров Белгородский в Одесской области специалисты организации выпустили 12 водяных буйволов. Остров расположен вблизи населенного пункта Вилково, который также известен как "украинская Венеция". Как уточняется, Белгородский - в самом сердце дельты Дуная и является частью Дунайского биосферного заповедника.

"Остров Белгородский - это около 2200 гектаров природных лугов и водно-болотных угодий с большим потенциалом для ревайлдинга. Ранее здесь мы уже выпускали в природу оленей и ланей, а буйволы стали следующим шагом в восстановлении луговых экосистем", - объясняют в Rewilding Ukraine.

По словам специалистов, благодаря естественному, контролируемому выпасу буйволы помогут поддерживать полуоткрытый мозаичный ландшафт, уменьшать избыток растительности и риск пожаров, а также будут способствовать росту биоразнообразия. Перемещение животных регулируют электропастухи, а исследователи будут наблюдать за их влиянием на экосистемы острова.

На видео, которое обнародовали специалисты, зафиксирован выпуск стада на остров. Видно, что, кроме взрослых животных, в стаде есть и детеныш.

Справочно: Буйвол индийский, или азиатский буйвол, или водяной буйвол (Bubalus bubalis, syn. Bubalus arnee) – вид млекопитающих рода буйвол. Вид известен преимущественно по одомашненным формам. Дикие популяции распространены в Индии, Непале, Бутане и Таиланде. Дикая форма (которую иногда называют "дикий азиатский водяной буйвол") находится под угрозой исчезновения.

Напомним, недавно в дикой степи в Одесской области появился один из самых быстрых хищных птиц Евразии – сокол балабан. В частности, специалисты Rewilding Ukraine вместе с Киевским зоопарком выпустили птицу в дикую природу Тарутинской степи.

Эта территория является важным центром сохранения степных экосистем, а выпуск – частью долгосрочной программы по ревайлдингу степных экосистем юга Украины. По словам специалистов, возвращение хищников способствует стабилизации популяций мелких позвоночных, поддержанию биоразнообразия и т. д.

