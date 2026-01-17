В степи Одесской области появился один из самых быстрых хищных птиц Евразии

Эти птицы являются ключевыми регуляторами популяций мелких грызунов.

В дикой степи Одесской области появилась одна из самых быстрых хищных птиц Евразии – сокол балабан.

Как сообщили в Rewilding Ukraine, специалисты этой организации вместе с Киевским зоопарком выпустили сокола балабана (Falco cherrug) в дикую природу Тарутинской степи. Говорится, что эта территория является важным центром сохранения степных экосистем, а выпуск - частью долгосрочной программы по ревайлдингу степных экосистем юга Украины. Возвращение хищников способствует стабилизации популяций мелких позвоночных, поддержанию биоразнообразия и повышению экосистемной устойчивости региона.

В организации рассказывают, что балабаны – ключевые регуляторы популяций мелких грызунов, а следовательно, и архитекторы экологического равновесия. В здоровых степях эти быстрые и выносливые соколы выполняют роль "санитаров", не допуская всплесков численности мышевидных, которые могут уничтожать растительность и нарушать динамику экосистемы.

Видео дня

Их возвращение – показатель восстановления ландшафта, в котором природные силы снова работают самостоятельно.

"Балабан – одна из крупнейших и самых быстрых дневных хищных птиц Евразии. В степных экосистемах он играет ключевую роль, регулируя численность мелких грызунов и поддерживая естественное равновесие. Мы с надеждой ждем его весеннего возвращения – и, возможно, появления нового поколения балабанов в небе над Украиной", – говорится в сообщении.

"Одесский" балабан родился в середине мая. Его высиживали и выкармливали родители, и птенец с самого начала почти не контактировал с людьми. Именно такой подход – одно из ключевых условий успешной реинтродукции, ведь птица должна видеть в человеке угрозу, а не источник пищи. Первые полеты и основы охоты он осваивал в Киевском зоопарке, а уже в июле был перевезен в Тарутинскую степь – в специально построенный адаптационный вольер, где три месяца проходил финальный этап подготовки и адаптации.

Под наблюдением специалистов хищник учился маневрировать на большой скорости, отслеживать добычу в открытом пространстве и выживать в изменчивых погодных условиях.

Вид на границе

В конце ХХ века, отмечают в Rewilding Ukraine, ситуация выглядела критической: на всей территории Украины оставалось около 50 гнездовых пар. Из-за потери среды обитания, браконьерства и снижения кормовой базы балабан оказался на грани исчезновения.

Скоординированные усилия заповедников и зоопарков дали первый результат: в начале XXI века численность украинской популяции восстановилась до примерно 250 пар – более трети европейского поголовья. Киевский зоопарк стал одним из ключевых научных центров разведения этого вида. Именно здесь содержится восемь племенных балабанов, и даже в военные годы специалистам удается получать жизнеспособное потомство.

Другие новости экологии

Напомним, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, зафиксировали крики животных, которые возвращаются на отдых после пролета "Шахедов". Доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев рассказал, что после пролета дронов животные успокоились и готовятся отдыхать. На видео с фотоловушки, которое он обнародовал, слышен крик птиц - белолобых гусей, которые большими стаями сели на акваторию лиманов.

Вас также могут заинтересовать новости: