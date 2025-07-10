Его увидели во время полевых работ.

В Чернобыльской зоне отчуждения нашли редкую мышовку лесную. Это животное занесено в Красную книгу Украины.

Как сообщается на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, ее обнаружили во время полевых работ сотрудники Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины.

Мышовка напоминает лесную мышь, но имеет гораздо более длинный хвост. Этот вид имеет более уязвимый статус и занесен в Европейский Красный список (вид с наименьшим уровнем угрозы), Бернскую конвенцию (подлежит особой охране) и директиву Европейского Союза "О сохранении природных оселищ и видов природной фауны и флоры":

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"Такая "находка" еще раз подтверждает высокую природоохранную ценность территории Заповедника и важность дальнейших исследований и мониторинга биоразнообразия в зоне отчуждения".

Какие животные живут в Чернобыльской зоне

Как известно, на территории Зоны отчуждения давно живут лошади Пржевальского. Недавно ученые рассказали об одиночке, который, вероятно, оставил табун и живет отдельно от других.

В июне сообщалось о гибели другой лошади Пржевальского - животное подорвалось на взрывном устройстве, оставленном оккупационной армией Российской Федерации.

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