Адвокат рассказал, кого касается такое правило.

Терять паспорт очень нежелательно - потом придется столкнуться с массой проблем, а также заплатить штраф. Впрочем, если уже потеряли документ, надо знать, что делать, если потерял паспорт. Адвокат Евгений Булименко озвучил алгоритм действий.

Что делать, если потерял паспорт id или "книжечку"

По словам адвоката, если человек потерял паспорт, ему нужно будет обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы, в ЦНАП или в паспортный сервис ГП "Документ", оплатить административный сбор за изготовление нового документа и подать основные документы, необходимые для получения паспорта. Главные документы - это заявление о выдаче паспорта и квитанция об уплате административного сбора. Размер этого сбора зависит от срочности:

В случае изготовления паспорта в течение 20 рабочих дней, административный сбор составит 558 гривен.

Если выбрать изготовление документа в течение 10 дней, то нужно будет заплатить 928 гривен.

Если гражданин не потерял паспорт, а документ украли, то адвокат советует перед обращением в ГП "Документ", ЦНАП или территориальное подразделение ГМС написать заявление в полицию о краже и получить выписку о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований. А потом процедура восстановления паспорта для таких лиц такая же, как и для тех, кто документ потерял.

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Булименко отмечает, что сейчас все паспорта выдаются только в форме айди-карты с бесконтактным электронным носителем (чипом). Паспорт-книжечку могут выдать только по решению суда. Процедура такова - лицо сначала должно обратиться в Государственную миграционную службу с заявлением о выдаче паспорта образца 1994 года, получить отказ, а затем с этим отказом пойти в Административный суд. Лицо сможет получить паспорт в форме книжечки только в том случае, если Административный суд примет решение, которым обяжет ГМС выдать ему именно такой документ. Эксперт рассказал случай из своей практики:

"У меня в практике было несколько дел, в ходе которых люди аргументировали желание получить паспорт-книжечку религиозными убеждениями (в старом паспорте нет чипа)".

Адвокат напоминает о постановлении Верховного суда, в котором говорится, что это незаконно - требовать от человека получать паспорт только в форме айди-карты, и такое действие является нарушением прав человека. Это образцовое постановление, но у Булименко были три таких дела - два он выиграл, а в третьем суд отказался обязывать ГМС выдать лицу паспорт-книжечку, несмотря на постановление Верховного суда.

Какой штраф за потерю паспорта в Украине

Булименко говорит, что за потерю паспорта предусмотрен штраф в размере от 17 гривен до 51 грн (статья 198 Кодекса Украины об админправонарушениях - Умышленная порча паспорта или потеря его по неосторожности). Если штраф был наложен, то его обязательно нужно оплатить:

"В том случае, если человек добровольно не оплатит сумму штрафа, то взысканием будет заниматься Исполнительная служба, и придется заплатить вдвое больше".

По словам эксперта, в законодательстве не предусмотрено такого, что сначала лицо обязательно должно оплатить штраф за потерю паспорта, и только после этого ему изготовят новый документ. Если такое требование будет - оно незаконно. Наложение штрафа и изготовление нового паспорта - это параллельные процессы. Штраф за потерю паспорта на лицо может наложить орган местного самоуправления после того, как получит соответствующие сведения от территориального подразделения Государственной миграционной службы, ЦНАПа или паспортного сервиса ГП "Документ", в которые лицо обратится для оформления нового документа.

Адвокат отмечает, что при потере паспорта наложение штрафа не является обязательным. Кому-то могут и не выписать штраф - его наложение происходит на усмотрение должностного лица, которое будет решать, есть ли в действиях лица административное правонарушение, то есть действительно ли лицо небрежно хранило документ. Может быть такая ситуация, что лицу выдадут новый паспорт, а потом оно получит штраф.

справка Евгений Булименко адвокат Окончил Академию адвокатуры Украины, Украинскую государственную академию финансов и международной торговли. Профессиональную деятельность в сфере права ведет с 2002 года, имеет более 20 лет опыта работы в правовых департаментах коммерческих компаний, в частности, транснациональных холдингах, и ведущих юридических фирмах. Возглавлял отдел руководящих кадров Министерства образования и науки Украины. С 2008 года осуществляет независимую адвокатскую деятельность, специализируется в области уголовного, гражданского, корпоративного, семейного права.

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