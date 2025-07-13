Также фиксируют пуски КАБов.

Ночью Украину снова атакуют запущенные Российской Федерацией дроны-камикадзе типа "Shahed". Часть страны охвачена воздушной тревогой.

Информация обновляется...

Обновлено в 00:25: Новые группы российских БПЛА заходят в воздушное пространство Донетчины, Днепропетровщины, Сумщины и на восток Харьковщины. Курс большинства групп - западный.

Видео дня

Обновленов 00:00: Воздушные силы информируют о передвижении дронов:

новые группы на востоке Харьковщины, курс - западный;

в центральной части и на западе Харьковщины, курс - юго-западный/юго-восточный;

на востоке и на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/северо-западный;

на востоке и юго-востоке Полтавщины, курс - северо-западный;

в направлении Чугуева (Харьковская область) с юго-запада;

в направлении г. Миргорода с юго-востока.

По состоянию на 23:45 тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Командование Воздушных сил пишет о пусках российских управляемых авиационных бомб в Донецкую область.

Дроновые удары по Украине

Напомним, Российская Федерация только увеличивает массированные атаки беспилотников на Украину. В результате ракетно-дроновых ударов фиксируют разрушения в разных регионах, также оккупанты систематически убивают и калечат людей.

В ночь на 12 июля Россия выпустила по Украине 597 ударных дронов и беспилотников-имитаторов, а также 26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

В течение следующих суток оккупанты применили 60 ударных "Шахедов" и имитаторы различных типов. Командование Воздушных сил сообщило о попадании 20 дронов в пяти локациях.

Вас также могут заинтересовать новости: