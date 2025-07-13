В некоторых случаях урожая можно дождаться уже даже в конце лета, говорят фермеры.

Если вы думаете, что в июле уже поздно сажать или сеять на огороде, то ошибаетесь. Фермеры утверждают, что середина лета подходит для того, чтобы посеять некоторые культуры, причем в некоторых случаях урожая можно дождаться уже в конце теплого времени года. Об этом пишет martha stewart.

Чтобы облегчить процесс выращивания, стоит выбирать культуры, которые быстро растут или же легко переносят незначительные заморозки. Также, говорят фермеры, чтобы достичь лучших результатов, стоит следить за тем, чтобы растения получали достаточное количество света, влаги, питательных веществ и росли в хорошо дренированной почве.

Они назвали 8 овощей, которые не поздно посеять во второй месяц лета.

Видео дня

1. Столовая свекла

Эти яркие корнеплоды быстро растут - обычно от посева до сбора урожая проходит 50-70 дней. По словам фермера Эмили Скотт, свекла быстро развивается, если ее посадить в середине лета, ведь может переносить небольшие заморозки.

2. Морковь

Как и свекла, этот корнеплод успеет дать урожай, если его посеять в середине лета. В зависимости от сорта, моркови нужно от 70 до 80 дней от посева до сбора, но есть некоторые ранние сорта, которые созревают уже за 55 дней.

3. Кабачки

Эту быстрорастущую овощную культуру тоже можно сажать в июле. По словам совладельца фермы Эрика Ниусмы, несколько сортов, таких как Black Beauty и Italian Heirloom, могут быть готовы менее чем за 50 дней. Кабачки хорошо растут при теплой погоде в плодородной почве.

Чтобы увеличить урожайность, плоды следует собирать, как только они достигнут длины 10-15 см, поскольку именно тогда они самые нежные.

4. Огурцы

Некоторые сорта могут давать плоды примерно за 50 дней. По словам Ниусмы, частая уборка повышает урожайность. "Органическое удобрение с высоким содержанием азота - хороший вариант для выращивания здоровых огурцов", - говорит фермер.

5. Кустовая фасоль

Кустовая фасоль хорошо растет в теплой почве и требует большого количества солнечного света. За ней легко ухаживать, и она может дать значительный урожай за относительно короткое время. Большинство сортов требуют от 50 до 60 дней от посева до сбора урожая, а отдельные могут быть готовы даже за 45 дней.

Ниусма рекомендует собирать кустовую фасоль каждые несколько дней, чтобы стимулировать появление новых стручков.

6. Рукола

Руколу можно собирать через три-шесть недель после посева. Это растение хорошо растет как в тени, так и на солнце. Почва под ней должна быть разрыхлена и обогащена органическими веществами.

7. Салат-латук

Быстрорастущие сорта салата, такие как ромен, не задумываясь, сейте в июле. При этом выбирайте место, которое во второй половине дня получает тень. Вы можете начать собирать молодые листья уже через 28 дней после посева, уверяет фермер.

8. Шпинат

Шпинат - питательное растение, которое быстро растет. Он любит прохладную погоду, поэтому выбирайте жаростойкий сорт и место для выращивания, которое получает тень во второй половине дня. Время от посева до сбора урожая обычно составляет 50-80 дней.

Ранее УНИАН рассказывал, почему вянут помидоры. По мнению садовода Эмили Джонс, которая выращивает их уже более 30 лет, в большинстве случаев проблему можно решить. По ее словам, существует несколько причин увядания помидоров. Это могут быть проблемы с поливом, погодные условия, вредители и болезни. Некоторые из них более серьезные и требуют больше усилий, другие же решаются легче. Важно правильно установить причину увядания и сделать все возможное, чтобы предотвратить проблему.

Вас также могут заинтересовать новости: