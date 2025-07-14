По его словам, эти поставки оплатит Европейский Союз.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что отправит в Украину ракеты к ЗРК Patriot, заявив, что они необходимы для защиты страны.

"Я еще не договорился о количестве, но у них будут некоторые, потому что им нужна защита. Но Европейский союз платит за это. Мы ничего за это не платим. Но мы отправим, это будет бизнес для нас. И мы отправим им Patriot, которые им срочно нужны", - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, поставят ли США Украине дополнительные ракеты для Украины.

Как пишет Reuters, при этом Трамп выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина.

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"Мы отправим им Patriot, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит красиво, а вечером бомбит всех. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится", — заявил Трамп

Он отметил, что США планируют поставить Украине различные образцы высокотехнологичной военной техники.

"Они будут платить нам за это 100%, и мы этого хотим", — сказал он.

При этом он заявил, что Европейский союз возместит Соединенным Штатам стоимость этих поставок. По эго словам, на этой неделе он планирует встретиться с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить Украину и другие вопросы.

Стоит отметить, что некоторые западные СМИ, например, WSJ и Bloomberg, пишут, что Трамп имел в виду поставки не ракет, а ЗРК Patriot.

Patriot для Украины

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страны Европы должны поделиться с Украиной своими батареями Patriot. По словам госсекретаря, передать Украине свои комплексы в частности могли бы Испания и Германия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Украины есть позитивный диалог с президентом США Дональдом Трампом по закупке зенитных ракетных систем Patriot, и уже передан запрос о намерении приобрести десять таких комплексов и ракеты к ним.

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