Осадки 14 июля ожидаются на западе страны.

В понедельник, 14 июля, в Украине ожидается жаркая погода с небольшими контрастами температур. Столбики термометров покажут от +27° на западе до +37° на востоке. Также на западе страны пройдут дожди и грозы. На остальной территории будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, гроза.

В Тернополе 14 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°, гроза.

В Виннице сегодня будет +15°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+29°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +34°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 14 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +32°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +34°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +19°, а днем +30°, ясно.

В Харькове - практически бзеоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, ясно.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +21°...+32°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.

14 июля - праздник, приметы

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Яркие звезды после заката предвещают грозу с самого утра.

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