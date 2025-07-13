Франция вдвое увеличит военный бюджет, чтобы внушать страх, - Макрон

Президент Эммануэль Макрон говорит о беспрецедентных угрозах безопасности страны – это угроза со стороны России, распространение ядерного оружия, терроризм и кибер-атаки.

Франция выделяет 6,5 млрд евро (7,6 млрд долларов США) на дополнительные военные расходы. Средства будут выделены в течение следующих двух лет. Об этом решении объявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Associated Press.

Причина увеличения оборонного бюджета – новые и беспрецедентные угрозы, такие как Россия, распространение ядерного оружия, терроризм и кибер-атаки.

В своей речи Макрон, обосновывая увеличение расходов, призвал Францию к активизации усилий по защите Европы и поддержке Украины в борьбе с полномасштабным вторжением России. Он заявил, что Франция потратит 64 миллиарда евро (74,8 миллиарда долларов) на оборону в 2027 году. Это вдвое больше, чем в 2017 году.

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"С 1945 года свобода никогда не подвергалась такой серьезной угрозе, и никогда она не была столь серьезной. Мы наблюдаем возвращение к факту ядерной угрозы и рост числа крупных конфликтов. Чтобы быть свободными в этом мире, мы должны внушать страх. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными", — заявил Макрон.

Он настаивал на том, что Франция может найти средства для увеличения военных расходов, одновременно сокращая государственный долг. АР отмечает, что консервативные и крайне правые партии поддерживают увеличение расходов на оборону, в то время как левые партии обвиняют правительство в том, что оно жертвует с трудом завоеванными социальными льготами ради военных расходов.

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Как писал УНИАН, Франция и Великобритания наращивают численность совместных экспедиционных сил (CJEF). Военных, основная задача которых будет состоять в сдерживании, будет до 50 тысяч. В том числе эти подразделения могут быть напрвлены в Украину после прекращения огня.

Кроме того, Франция и Британия будут координировать усилия в ядерной сфере. Эти силы ядерного сдерживания могут выступить против общего противника.

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