На них заметили взрывозащитные сооружения-"дворики".

Спутниковые снимки подтверждают успешный удар Вооруженных сил Украины по расположенному в Московской области Краснозаводскому химическому заводу.

Аналитики украинского проекта КиберБорошно пришли к выводу, что бойцам удалось поразить производственное помещение, в котором могли изготавливать и собирать взрывоопасные средства. Согласно предварительному заявлению Генерального штаба ВСУ, речь идет о термобарических боевых частях для дронов-камикадзе "Shahed":

"На заводе изготавливают широкий ассортимент военных средств, в частности осветительные заряды, газогенераторы для ракет и снарядов, пороховые заряды, тепловые ловушки для авиационной техники. После модернизации, начатой в 2017 году, предприятие также получило возможность производить термобарические боеприпасы различных типов".

Атака на Краснозаводской химический завод

Напомним, 7 июля жители Подмосковья сообщили об атаке на химзавод, который специализируется на средствах защиты летательных аппаратов и антитеррористических средствах для минобороны, министерства внутренних дел и других силовых структур.

Видео дня

Впоследствии в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что огневое поражение осуществили подразделения Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны.

Согласно заявлению Генштаба, оккупанты производят там пиротехнические средства и боеприпасы, в частности термобарические боевые части для беспилотников "Shahed", которыми россияне атакуют Украину.

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