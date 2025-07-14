Чтобы справиться с намеченными объемами, окужейний гигант построит 10 заводов и увеличит штат сотрудников почти вдвое.

Крупнейший оружейный концерн Германии Rheinmetall планирует выпустить тысячи бронемашин для бундесвера.

Планами поделился с изданием BILD глава концерна Армин Паппергер, отметив, что сейчас компания показывает беспрецедентный рост.

Издание отметило, что главной причиной роста объемов продаж компании остается война в Украине. Rheinmetall уже построила там ремонтный завод и на очереди производство боеприпасов.

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Сообщается, что Паппергер лично встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что контракт на строительство нового завода подписан. Украина также тестирует новый бронетранспортер Lynx, который в будущем Rheinmetall будет выпускать в Германии.

Согласно прогнозам, только в Германии оружейный гигант ожидает заказы на сумму до 70 млрд евро. Речь идет о поставках до 7 тыс. бронемашин, включая танки Leopard 2 и боевые машины Puma и Boxer.

"Наша цель - увеличить объем продаж до 40–50 млрд евро к 2030 году. Это будет десятикратным увеличением по сравнению с довоенным 2021 годом. Мы хотим создать рабочие места здесь, в Германии", - отметил Паппергер.

Чтобы справиться с намеченными объемами, как сообщило издание, концерн строит 10 новых заводов, большинство из них - в Германии, а штат Rheinmetall увеличат почти вдвое - с 40 тыс. до 70 тыс. сотрудников.

Работа Rheinmetall в Украине

В марте 2024 года стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Планировалось, что они будут выпускать системы ПВО, бронетехнику, снаряды и порох.

В октябре того же года директор концерна Армин Паппергер сообщил, что первый завод уже начал работать.

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