Православный праздник сегодня в народе называют Стефан Чудотворец, или Дозоры - обычно в это время в самом разгаре полевые работы.

14 июля по новому церковному календарю в православной церкви почитают благоверного Аскольда, первомученика Киевского. Об истории благоверного князя, интересных приметах и традициях этого дня, а также что за праздник сегодня церковный отмечают верующие по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому и старому календарю

Князь Аскольд (или Оскольд) родился примерно в 830-х годах. Он походил из рода Киевичей, то есть, князя Кия, основавшего Киев.

Аскольд был язычником и, став во главе молодого государства, стремился укрепить его престиж. В 860 году он пошел походом на Константинополь (Царьград), однако, как свидетельствовал Нестор Летописец, корабли русов разметала буря, далеко не все вернулись домой из похода.

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После поражения Аскольд решил принять христианство и попросил патриарха Фотия прислать миссионеров. В 867 году они крестили князя - в крещении он получил имя Николай, а также крестили и первых киевлян. Так появилось первое христианское сообщество и кафедра епископа в Киеве. "Аскольдово" крещение стало началом христианизации Руси, хотя язычники оказывали сопротивление.

В 882 году они, сговорившись, пригласили из Новгорода воеводу-язычника Олега. Тот обманом убил князя Аскольда неподалеку от Старокиевской горы. Убийство князя стало настоящим переворотом: к власти снова пришли язычники, на христиан начались гонения, церкви разрушали.

Аскольда похоронили с христианскими почестями, а на его могиле построили церковь святого Николая.

Мученический подвиг первого киевского князя-христианина Аскольда-Николая положил начало христианству в Киевской Руси. Дело Аскольда продолжила княгиня Ольга, а через 100 лет вера утвердилась окончательно, когда князь Владимир Великий второй раз крестил Русь.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают апостола от 70-ти Акилу;

мученика Юста Римского;

преподобного Элия, монаха;

преподобного Онисима Магнезийского, чудотворца;

преподобного Стефана Махрицкого.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 14 июля чествуют бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана.

Обычаи дня, что нельзя делать сегодня

Сегодня молятся об очищении души и мыслей от дурного, просят наставления на праведный путь и помощи в преодолении мирских соблазнов и искушений. Считается, что молитва святому Стефану Чудотворцу может помочь исполнить заветное желание и исцелить от тяжких болезней.

В народе день прозвали Стефан Чудотворец, Акила Соломенный и Дозоры. В разгар полевых работ в старину часто страдали от болей в спине и головной боли. Женщины, чтобы облегчить боль и снять усталость, плели соломенные венки и пояса - чтобы вернуть силы. осюда пошло и название дня - Соломенный.

Дозоры день прозвали из-за июльской погоды - жару часто сменяли грозы и ливни. Чтобы уберечь поля от стихии, выставляли дозорных, которые звали на помощь односельчан в случае беды.

По традиции в этот день собирают грибы и лекарственные травы, которые, по поверьям, обладают особой силой и необычным вкусом.

Считается, что 14 июля нужно совершить хотя бы одно доброе дело - тогда судьба обязательно отблагодарит подарком.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать сквернословия, злобы, сплетен и зависти, лени. Отказывать в помощь просящему тоже нельзя.

Народные приметы запрещают выбрасывать остатки еды - это к бедности, чтобы не остаться с пустым кошельком, не стоит поднимать и найденные на дороге деньги.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 14 июля - о чем говорит природа

По приметам на Дозоры судят, какой будет погода и осень:

на рассвете солнце в тучах - днем может пойти дождь;

гром глухой - к короткому дождю, сильный - к затяжному ливню.

стоит ясная и сухая погода - осень будет теплой, а если день дождливый – холодной и короткой;

спокойные чайки на воде - день будет солнечным.

Говорят, что если в этот день пойдет дождь, то еще неделю будет лить, зато после будет много грибов.

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