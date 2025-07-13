Также завтра Кабмин объявит о новых социальных решениях.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал трансформацию исполнительной власти.

Глава государства рассказал, что провел важный разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем, во время которого они обсуждали стратегические шаги для реализации этих изменений. По словам президента, трансформация коснется сферы обороны:

"Нужен аудит каждой договоренности с нашими партнерами - что реально выполняется. Надо также ощутимо сократить некритические государственные расходы и максимально - благодаря дерегуляции - направить общественные силы ради экономического развития. Главное - больше нашего украинского производства, в том числе производства оружия, больше нашей украинской силы, больше наших собственных возможностей. И новые кадровые решения в ключевых посольствах".

Кроме того, уже завтра Кабинет министров должен представить новые социальные решения по выплатам в поддержку матерей, "Пакета школьников" и бесплатного питания в школах с первого по четвертый классы и в прифронтовых районах - с первого до выпускного.

Видео дня

Изменения в Украине

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел сообщили, что президент хочет заменить послов во всех странах и G7, и G20. В первую очередь планируют усилить американское направление.

Зеленский подтвердил, что Оксана Маркарова покинет пост посла в Соединенных Штатов Америки. Одним из кандидатов на это место является министр обороны Рустем Умеров.

По словам президента, в случае принятия этого решения состав украинского Кабинета министров ждут кардинальные кадровые изменения.

Вас также могут заинтересовать новости: