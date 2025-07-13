Украинские военнослужащие показали, как выглядит уничтоженный российской оккупационной армией поселок Кондратьевка в Сумской области.
Видео с беспилотного летательного аппарата опубликовали в Telegram-канале 225-го отдельного штурмового полка. В населенном пункте, который расположен недалеко от границы с Российской Федерацией, разбиты жилые дома. Сейчас там идут ожесточенные бои.
Военные отмечают, что одной из главных задач в войне является перенос боевых действий на вражескую территорию, и именно поэтому украинские силы заходили в Курскую область:
"Именно поэтому шли вперед. Иначе десятки наших сел потерпели бы такую же судьбу, как Кондратьевка. Просто представьте, что было бы за те 9 месяцев, если бы фронт оставался под нашими домами. Вспомните всех, кто тогда говорил: "А зачем нам тот Курск?". Сегодня вы видите ответ".
Бои на Сумщине
Напомним, в рамках летнего наступления оккупационная армия Российской Федерации зашла на территорию Сумской области и осуществила ряд продвижений.
В Кремле объяснили это желанием создать "буферную зону" в приграничье. По словам экспертов, таким образом захватчики также пытаются растянуть украинскую оборону.
По словам военнослужащего Кирилла Сазонова, российские войска понесли значительные потери штурмовых подразделений во время боев за Андреевку.