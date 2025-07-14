По мнению политика, США должны бросить все силы на подготовку к войне с Китаем.

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби, который стремится переориентировать армию Соединенных Штатов Америки на противодействие Китаю, уже имеет разногласия с частью Республиканской партии.

Как пишет The Wall Street Journal, именно Колби подал министру обороны Питу Гегсету докладную записку с видением того, как запросы Украины на американское вооружение могут еще больше истощить и без того ограниченные запасы Пентагона. Документ не содержал конкретных рекомендаций, однако мог повлиять на решение приостановить поставки определенных видов оружия украинской армии.

По мнению сторонников автора меморандума, этот эпизод свидетельствует о его стремлении воплотить давние обязательства США по укреплению военного присутствия в западной части Тихоокеанского региона. Впрочем, ситуация также демонстрирует противоречивые вызовы для новой администрации, которая параллельно с поставками оружия Украине уже в начале своего срока начала масштабные военные действия против Ирана и хуситов на Ближнем Востоке.

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"Колби очень глубоко задумался над тем, как Соединенные Штаты могут лучше всего защитить себя в эпоху ограниченных ресурсов. Многие политики отказались принять эту реальность", - говорит экс-советник Гегсета Дэн Колдуэлл.

Политик призывает ограничить американские обязательства вне Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы освободить ресурсы для эффективного противостояния Пекину. Такой подход отличает его как от "сдерживателей", которые предлагают широкое сворачивание участия США в международных делах, так и от традиционных республиканских "ястребов", которые поддерживают активную внешнюю политику по всему миру.

Его призывы к сокращению глобальных обязательств, в частности в таких регионах как Ближний Восток или Восточная Европа, вызвали разногласия с республиканцами. Как отмечает Мэтью Крениг из Атлантического совета - бывший советник президентских кампаний Митта Ромни и Марко Рубио - в последние годы "приоритизаторы" настаивали, что США не должны ни наносить удары по Ирану, ни продолжать поддержку Украины, поскольку все ресурсы следует готовить к возможному конфликту с Китаем.

В то же время, президент Дональд Трамп придерживается другой позиции: под лозунгом "Америка превыше всего" он поддерживает постоянное и активное присутствие США в нескольких ключевых регионах мира, считая это необходимым условием американского лидерства.

США приостанавливали помощь Украине

Как известно, в июне американская администрация временно приостановила поставки некоторых видов вооружений Украине, включая боеприпасы к артиллерии и систем HIMARS.

Причиной назвали внутренние консультации в Пентагоне относительно истощения собственных запасов и необходимости перераспределения ресурсов на другие театры военных действий.

Западные СМИ сообщили, что одним из аналитических документов, частично повлиявшим на решение, стал меморандум заместителя министра обороны Элбриджа Колби, который описал риски чрезмерной нагрузки на арсеналы США.

В начале июля президент Дональд Трамп принял решение возобновить помощь Украине. Это произошло после усиления массированных обстрелов Украины, очередного отказа Путина прекратить огонь, давления со стороны союзников и внутренней критики в Конгрессе.

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