План, вероятно, будет включать дальнобойные ракеты, способные достигать до Москвы.

Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

"Два источника сообщили Axios, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать дальнобойные ракеты, способные достигать целей глубоко на территории России, в том числе в Москве", - пишет издание.

При этом сенатор Линдси Грэм сказал Axios, что Трамп действительно зол на Путина и его предстоящее заявление будет "очень агрессивным".

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Axios отмечает, что новая инициатива, которая будет представлена на встрече Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, предполагает, что европейские страны будут оплачивать оружие американского производства, которое будет отправлено в Украину. Такая схема была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.

При этом отмечается, что одним из факторов, убедивших Трампа пойти по этому пути, был телефонный разговор с Владимиром Путиным 3 июля, в котором российский глава ясно дал понять, что планирует эскалацию войны. В последующие дни план по поставкам оружия превратился из идеи в нечто более конкретное.

Трамп и война в Украине

Напомним, несколько дней назад Трамп заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник "важное заявление".

В воскресенье президент США заявил. что планирует поставить Украине дополнительные ЗРК Patriot и ракеты к ним.

"Мы отправим им Patriot, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит красиво, а вечером бомбит всех. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится", — заявил Трамп.

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