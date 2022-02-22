Фотография была сделана фотоловушкой.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал детеныша коней Пржевальского, проживающих на его территории.

Милое фото было опубликовано на странице заповедника в Facebook.

"Мы знаем, что вы любите лошадей Пржевальского. Но их малыши, будто игрушечные коники – милота зашкаливает", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фотография была сделана фотоловушкой.

Кони Пржевальского: интересные факты

Конь Пржевальского – подвид дикой лошади, обитающий в Азии, относится к вымирающим видам. Сейчас в мире насчитывается около двух тысяч особей, и вся эта популяция происходит от нескольких животных, отловленных в начале XX века в Джунгарии. Потомки тех лошадей уже на протяжении многих поколений разводятся в неволе, в зоопарках и заповедниках мира.

В начале 1990-х несколько лошадей в качестве эксперимента были выпущены в украинскую зону отчуждения Чернобыльской АЭС, где они стали активно размножаться. Сейчас там их около ста особей.

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