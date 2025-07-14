Эта оптическая иллюзия требует чрезвычайной внимательности.

Задания на внимательность и логику уже давно перестали быть развлечением только для детей. Они стали популярными среди взрослых, которые ищут способ отвлечься от ежедневной рутины и одновременно поддержать умственную активность.

На этот раз перед вами визуальная загадка с буквами: среди десятков разбросанных букв спрятано слово "НИТКА". Оно появляется только в одном месте и задача состоит в том, чтобы найти его за 8 секунд. Звучит просто, но на самом деле это вызов даже для тех, кто считает себя внимательным.

Найти слово быстрее можно с помощью универсальных подсказок. Например, советуем "сканировать" картинку, ища знакомые комбинации "НИ" или "ТК". Или сфокусируйтесь на середине изображения и постепенно двигайтесь к краям.

Видео дня

Сможете ли вы справиться с задачей, с которой не справляется большинство? Вперед - слово ждет, чтобы вы его нашли!

Ответ

Слово, которое вы искали, расположено вертикально.

Другие головоломки от УНИАН

Попробуйте себя в другом задании на внимательность: среди разбросанных букв спрятаны слова "АКУЛА" и "ОКЕАН". Сможете ли вы найти их меньше чем за 8 секунд?

А на еще одной картинке изображено множество кур и петухов. На первый взгляд, все птицы одинаковые, но среди них спряталась одна необычная курица. Она немного отличается: возможно, другим цветом, формой гребешка или небольшой деталью в оперении.

Вас также могут заинтересовать новости: