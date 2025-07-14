Он встретится с представителями украинских спецслужб.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог получит данные о потенциале армии Российской Федерации и перспективах украинского войска.

Как сообщил в вечернем видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский, соответствующие поручения он дал главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому и начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову:

"Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной. Рассчитываем и на полное понимание Америкой того, что можно сделать ради принуждения России к миру".

Визит Келлога в Украину

Как известно, Кит Келлог - это бывший генерал армии США и спецпредставитель по вопросам Украины и России в администрации Дональда Трампа. Его назначили на эту должность в январе этого года.

Видео дня

В феврале Кэллог уже посещал Киев, где провел переговоры с президентом Зеленским, военными и дипломатами.

Недавно стало известно о подготовке к новому визиту продолжительностью около недели. Экс-генерал должен прибыть в Украину уже сегодня, 14 июля.

Напомним, на днях спецпредставитель Трампа встретился с Зеленским и западными лидерами на Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме.

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