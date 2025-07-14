Дата 14 июля имеет несколько важных украинских обычаев.

В украинских традициях 14 июля является интересной датой с уникальными обычаями. Мы рассказали все самые увлекательные факты о ней - какой сегодня праздник, кого нужно поздравить и какие есть знаменитые именинники дня.

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Какой сегодня праздник в мире

Есть всемирно знаменитые люди, который родились в эту дату - священник Джулио Мазарини, художник Густав Климт, писатель Ицхак Зингер, президент США Джеральд Форд, кинорежиссер Ингмар Бергман, певец Карел Готт.

Больших международных торжеств нет, но в других странах отмечаются свои праздники сегодня - День взятия Бастилии во Франции, День ликера в США, День врача в Сальвадоре, Фестиваль огня в Японии.

Какой сегодня праздник в Украине

Самые известные украинцы, рожденные 14 июля - поэт Мирослав Ирчан, литературовед Вячеслав Брюховецкий, военный ВСУ, писатель и путешественник Валерий Маркус.

Какой-либо праздник сегодня в Украине отсутствует - это будет обычный понедельник.

Какой сегодня праздник церковный

В современном православном календаре, на который перешла ПЦУ, 14 июля - праздник отцов шести Вселенских соборов, а также святых Стефана Махрищского и Никодима Святогорца.

Верующие, которые еще придерживаются старого стиля, возвеличивают чудотворцев Дамиана и Косму.

Какой праздник 14 июля в народе

Приметы об этой дате гласят, какими будут остаток лета и осень:

какая погода сегодня, такими будут следующие 40 дней;

если день сухой, то осень ожидается засушливой;

крупная роса сулит большой урожай огурцов;

если гремит гром, то вторая половина месяца будет дождливой.

По давним обычаям 14 июля нужно безвозмездно помочь кому-то, поесть ягод и выпить травяного действия. Считается, что эти три действия оздоровят любого человека.

Верующие, которые знают,какой сегодня церковный праздник, могут помолиться святому Стефану об исполнении задуманного, преодолении невзгод, укреплении силы духа.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь на себя большие неприятности, в праздник сегодня запрещено выбрасывать остатки еды (лучше скормить их животным), поднимать предметы с земли и проявлять жадность.

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