В Одесской области заметили интересную птицу, в честь которой назван астероид (видео)

В Одесской области, на территории национального природного парка"Тузловские лиманы", зафиксировали интересную птицу – большого веретенника.

Об этом рассказал в Facebook доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он опубликовал видео, на котором можно увидеть птицу, питающуюся на мелководье. По словам Русева, именно питание и, соответственно, восстановление сил, является основной причиной остановки этих пернатых в Одесской области.

"Большой веретенник (Limosa limosa) – крупная прибрежная птица семейства песочниковых (Scolopacidae), гнездящаяся в болотистых районах севера Старого Света. В национальном парке "Тузловские лиманы" – перелетная птица. Сейчас разными стаями летит через национальный парк, останавливаясь для дозаправки топливом – поесть различные виды гидробионтов", – отметил исследователь.

Что о ней известно

Большой веретенник – крупная прибрежная птица. Масса тела 230-370 г, длина – 36-44 см, размах крыльев – 62-70 см. У взрослого самца в брачном наряде верх головы буровато-рыжий, над глазом – белесая "бровь", нижняя часть головы, шея и волосы рыжие, спина и плечи черно-бурые, с рыжими и серыми пятнами. Верх крыльев серовато-бурый, грудь и бока туловища белые, с поперечными темно-бурыми полосами. Брюхо, надхвостье, подхвостье и нижняя часть крыльев белые, маховые перья темно-бурые, вдоль их основания проходит широкая белая полоса, хорошо заметная в полете.

Размножению всегда предшествует токование – ритуальное и зрелищное представление, во время которого самцы летают над местом будущего гнездования, покачиваются из стороны в сторону, попеременно ударяя то правым, то левым крылом, совершают глубокие пикирования и издают характерные протяжные гнусные крики. Чужие самцы, залетевшие на территорию, бесцеремонно выталкиваются за ее пределы.

Интересно, что в честь этого вида птиц назван астероид 8765 Лимоса. Согласно опросам, несколько раз признавался национальной птицей Нидерландов.

