Этим пернатым очень нравятся семена камыша.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, живет усатая синица - ученый обнародовал видео, вероятно с фотоловушки, на котором зафиксирован яркий пернатый.

Как отметил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, несмотря на войну, природа живет по своим законам.

"По этим ярким усам видно, что это усатая синица (Panurus biarmicus) - аборигенный вид птиц, который живет постоянно на одном месте в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Их можно слышать в камышах Тузловской Амазонии каждый сезон и даже сейчас - в новогодние праздники. Конечно, они страдают от шумов войны, как и многие другие виды..." - констатировал исследователь.

По его словам, зимой усатые синицы - главные пернатые обитатели камышовых зарослей. Им очень нравятся семена камыша - это главная пища и вкусности в этот сезон. Даже если снегом накроет землю, добавил Русев, семена камыша всегда им будут доступны.

Синица усатая: что о ней известно

Синица усатая, или сутора усатая (Panurus biarmicus), - единственный вид рода усатая синица в монотиповом семействе Panuridae. Это небольшая, чуть меньше воробья птица. Хвост длиннее тела. Верх тела ржаво-рыжий, низ белый, бока рыжевато-розовые. У самцов голова пепельно-серая, с широкими черными "усами", подхвостье черное. У самок голова рыжая, "усов" нет, подхвостье рыжее. Крылья бурые, с белой полосой. Держится зарослей камыша, реже прибрежных зарослей ивы.

Гнезда эти птицы начинают строить в апреле. Глубокое чашевидное гнездо устраивает в кустах болотных растений, на кочках или стеблях тростника над водой, вымащивая его из болотных растений и листьев. Популяции испытывают значительный ущерб из-за сжигания тростников, уничтожение водно-болотного угодья, большое количество птиц погибает во время суровых зим. Вид занесен в Бернскую конвенцию по охране флоры, фауны и природных сред обитания.

Другие обитатели "Тузловских лиманов"

Как писал УНИАН, недавно на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области зафиксировали на видео зайца, который пришел на водопой. Сотрудник нацпарка Иван Русев рассказал, что это заяц серый (русак), пришедший на побережье лимана попить воды, соленость которой достигает 12 промилле. Зайцы живут в заповеднике на участках, где часто появляются шакалы, лисы, барсуки.

