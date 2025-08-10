В отличие от большинства черепах, они редко плавают.

В реках Амазонки и Ориноко в Южной Америке обитает черепаха мата-мата. Ее треугольная головай и морда, похожая на трубку, делает ее одним из самых странных животных в мире, пишет discoverwildlife.com. Эта черепаха – хищник, и охотится на рыб, для человека совершенно не опасна.

Как выглядят черепахи мата мата?

Мата мата легко узнать благодаря необычному панцирю и голове. Панцирь шершавый, узловатый и глубоко ребристой формы, больше похож на кору, чем на кость. Общая форма больше напоминает кусок коряги или древний камень, чем рептилию. Конечности уплощены и окаймлены перепончатыми кожными лоскутами, что усиливает её невероятную маскировку. Голова треугольная с длинной, похожей на трубку, мордой.

Длина панциря у взрослых особей может достигать около 45 см, при этом самцы часто немного меньше самок. Кожа пятнисто-коричневая и чёрная с оттенками охры, что обеспечивает им идеальную маскировку среди подводного мусора.

Видео дня

Где обитают черепахи мата мата?

Черепахи мата мата обитают в медленно текущих или стоячих бассейнах рек Амазонки и Ориноко в Южной Америке. Они предпочитают мелководные реки, затопленные леса, старицы и болота, где опавшие листья, ветки и плавающий мусор служат естественным укрытием.

Ареал их обитания простирается на территории Бразилии, Боливии, Колумбии, Эквадора, Перу, Венесуэлы и Гвианы. Эти черепахи прекрасно себя чувствуют в тёплой мутной воде температурой около 24–30 °C и обычно избегают открытой воды или быстрых течений.

Чем питаются черепахи мата мата?

Это хищник, который охотится из засады. Когда рядом проплывает мелкая рыба или водные беспозвоночные, он так быстро открывает пасть, что создаёт всасывающее усилие, затягивающее добычу.

Он питается в основном рыбой, но также ест креветок, головастиков и любых животных подходящего размера, которые рискнут приблизиться.

После спаривания самки перемещаются на мягкие песчаные или илистые отмели, чтобы отложить от 6 до 28 яиц. Инкубация длится около 180 дней, в зависимости от температуры. В более тёплых условиях, как правило, рождается больше самок. Детёныши появляются в сезон дождей, готовые сразу же укрыться в воде.

Интересные факты о мата мата

Черепах мата мата часто принимают за пресноводных лягушек или куски дерева. Их длинные носы, похожие на дыхательные трубки, позволяют им дышать, не выныривая на поверхность.

В отличие от большинства черепах, они редко плавают; вместо этого они бродят по руслам рек или остаются практически неподвижными, полагаясь на камуфляж, чтобы избежать обнаружения.

Они могут долго обходиться без пищи благодаря медленному метаболизму, адаптированному к дефициту пищи.

Ранее УНИАН рассказывал о крупнейшей в мире рыбе - китовой акуле, которая может достигать веса в 30 тонн, что в три раза больше, чем вес тиранозавра, и вырастает в длину до 20 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: