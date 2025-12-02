В Южной Америке найшли кости гигантских змей: что выяснили учёные (фото)

В последние годы на стоянке в Урумако, на крайнем северо-западе Венесуэлы, было обнаружено множество окаменелостей, в том числе некоторых из самых ранних анаконд.

О происхождении змей анаконд и о том, как они достигли таких гигантских размеров, известно немного. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что "летопись" окаменелостей этой полуводной группы, как и змей в целом, особенно скудна, в основном из-за того, что они обитают в жарких и влажных условиях, где останки быстро разлагаются, а кислые почвы растворяют кости.

Однако на севере Южной Америки есть несколько мест, где сохранились богатые данные о животных, живших там миллионы лет назад. В последние годы на стоянке в Урумако, на крайнем северо-западе Венесуэлы, было обнаружено множество окаменелостей, в том числе некоторых из самых ранних анаконд.

В рамках нового исследования группа ученых под руководством Кембриджского университета проанализировала 183 окаменелых позвонка анаконды, принадлежавших как минимум 32 различным змеям, и обнаружила, что эта группа достигла своего максимального размера примерно 12,4 миллиона лет назад, в среднем миоцене.

Благодаря сочетанию измерения окаменелостей и метода, известного как "реконструкция предкового состояния", при котором признаки современных видов используются для оценки признаков вымершего общего предка, команда смогла вычислить длину этих ранних анаконд, которая составляла около 5,2 м.

Зелёная анаконда, самая тяжёлая из ныне живущих змей и потомок анаконд, изученных в данном исследовании, в среднем достигает 4-5 м, хотя считается, что более крупные особи обитают в более глубоких и труднодоступных районах тропической Южной Америки. Андрес Альфонсо-Рохас, аспирант кафедры зоологии Кембриджского университета и ведущий автор недавнего исследования, сказал:

"Измеряя окаменелости, мы обнаружили, что анаконды приобрели крупные размеры тела вскоре после своего появления в тропической Южной Америке около 12,4 миллиона лет назад, и с тех пор их размер не изменился".

Эволюция анаконд

Интересно, что анаконды эволюционировали к гигантизму вместе с рядом других рептилий, включая 12-метрового каймана Purussaurus и 3,2-метровую пресноводную черепаху Stupendemys. Однако, в отличие от этих гигантских рептилий, которые достигли максимального размера в миоцене, прежде чем вымерли и были заменены более мелкими сородичами в плиоцене, анаконды сохранились и остались гигантами.

Альфонсо-Рохас объяснил, что его команда была удивлена ​​полученными результатами, ожидая, что ранние анаконды будут крупнее современных.

"Это неожиданный результат, поскольку мы ожидали, что древние анаконды будут длиной семь или восемь метров. Но у нас нет никаких свидетельств существования более крупных змей в миоцене, когда глобальные температуры были выше", - сказал он.

Важно, что вместо того, чтобы уменьшить размеры тела в ответ на похолодание климата, как это сделали другие животные, обитающие в водно-болотных угодьях северной части Южной Америки, анаконды сохранили свои массивные размеры.

По мнению Альфонсо-Рохаса, возникновение гигантизма у анаконд могло быть обусловлено повышением температуры в миоцене и наличием обширной водно-болотной экосистемы, полной разнообразной добычи, но почему они оставались такими огромными впоследствии, остаётся загадкой.

Отмечается, что обнаружение новых окаменелостей анаконд, относящихся к промежуточным периодам, несомненно, поможет Альфонсо-Рохасу и другим пролить больше света на эту загадочную группу.

Некоторые змеи могут достигать гигантских размеров. Среди них есть один вид, в размеры которого трудно поверить. В BBC Wildlife Magazine назвали 8 самых длинных змей в мире - все они достигают в длину более пяти метров.

