Тигр, привезенный для размножения в Лондонский зоопарк, убил тигрицу

В Лондонском зоопарке в результате схватки двух тигров погибла суматранская тигрица по кличке Мелати.

10 дней назад в Лондон доставили тигра-самца по кличке Азим из датского сафари-парка в надежде, что он станет партнером для уже давно живущей здесь тигрицы Мелати.

Читайте такжеБерлинский зоопарк показал редких тигрят

Привезенного тигра несколько дней держали в отдельном вольере, чтобы он привык к новому месту, а затем тигров представили друг другу, передает Би-би-си. Однако почти сразу между ними возник конфликт, оба тигра повели себя крайне агрессивно, и в результате Мелати получила множество ранений.

В заявлении зоопарка говорится, что Азим был немедленно переведен в отдельный вольер. 10-летнюю тигрицу, несмотря на усилия ветеринаров, спасти не удалось.

"Наши усилия сейчас сосредоточены на заботе об Азиме в это трудное время, - говорится в заявлении зоопарка. - Все сотрудники зоопарка страшно расстроены".

7-летний Азим был доставлен в Лондонский зоопарк в рамках общеевропейской программы размножения тигров с целью сохранения исчезающих видов.

Приветствуя его появление, зоопарк описывал его так: "Красивый, уверенный в себе зверь, известный обходительным отношением к тигрицам". Зоопарк выражал надежду, что он станет идеальным партнером для Мелати.

Другой самец вида суматранских тигров, Джей-Джей, который был отцом семерых тигрят, родившихся у Мелати, 30 января был переведен во французский зоопарк.

В 2013 году Мелати родила двух тигрят, но один из них упал в бассейн и утонул.

В феврале 2014 года Мелати родила трех тигрят, в июне 2016 года - еще двух.

Суматранский тигр, который обитает в естественных условиях в лесах и джунглях индонезийского острова Суматра, считается подвидом на грани исчезновения и внесен в список угрожаемых видов Международного союза охраны природы.

Ареал тигра на Суматре стремительно сокращается из-за активного расширения хозяйственной деятельности человека. В настоящее время их популяция, по различным оценкам, насчитывает всего около 300 особей.

В неволе эти тигры могут жить до 20 лет.

Факты о суматранских тиграх:

Суматранский тигр - наименее крупный из пяти подвидов тигра, с самыми узкими черными полосками на шкуре

Рев суматранского тигра может быть таким громким, что его слышно на расстоянии до 3,2 км

При укусе такого тигра развиваемое давление эквивалентно 450 кг

Суматранский тигр способен совершать прыжки до 10 м в длину из сидячего положения

Находки ископаемых останков в Китае свидетельствуют, что подобные тигры водились там 2 млн лет назад.