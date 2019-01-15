Сбили рога и обрезали губы: на Черниговщине жестоко убили лося (видео)

Убийцы животное разбирали со знанием дела: сбили рога и даже обрезали губы.

На Черниговщине убили лося. Полиция задержала предполагаемых браконьеров на выезде из леса, но следствие не продвинулось.

Убитому лосю минимум три года, он приблизительно три центнера весом. Убийцы животное разбирали со знанием дела: сбили рога и даже обрезали губы, говорится в сюжете ТСН.

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Люди слышали выстрелы, видели машины, позвонили в полицию, те приехали, но никого не задержали. О задержании машины полицейские егерям не сообщили. Как развивались события, они узнали со слов правоохранителей.

"Две машины скрывались. Одна смогла, а другую они остановили, проверяли документы. Мяса не было. Были, как мне сказали, охотничьи собаки, было оружие. У одного не было разрешения на оружие, он показал фотографию", – рассказывает директор охотничье-рыболовного предприятия "Ичня" Сергей Калайда.

Первую машину, в которой предположительно было мясо, никто и не пытался остановить, другую просто отпустили без разрешений на оружие.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по факту убийства лося. Но подозреваемых у них нет.

Ранее зоозащитники заявили, что лоси могут полностью исчезнуть с территории Украины до 2050 года, если их не внести в Красную книгу.