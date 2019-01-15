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Сбили рога и обрезали губы: на Черниговщине жестоко убили лося (видео)

11:15, 15 января 2019
Спасение видов
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Убитому лосю минимум три года, он приблизительно три центнера весом. Убийцы животное разбирали со знанием дела: сбили рога и даже обрезали губы, говорится в сюжете ТСН.

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Люди слышали выстрелы, видели машины, позвонили в полицию, те приехали, но никого не задержали. О задержании машины полицейские егерям не сообщили. Как развивались события, они узнали со слов правоохранителей.

"Две машины скрывались. Одна смогла, а другую они остановили, проверяли документы. Мяса не было. Были, как мне сказали, охотничьи собаки, было оружие. У одного не было разрешения на оружие, он показал фотографию", – рассказывает директор охотничье-рыболовного предприятия "Ичня" Сергей Калайда.

Первую машину, в которой предположительно было мясо, никто и не пытался остановить, другую просто отпустили без разрешений на оружие.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по факту убийства лося. Но подозреваемых у них нет.

Ранее зоозащитники заявили, что лоси могут полностью исчезнуть с территории Украины до 2050 года, если их не внести в Красную книгу.

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Теги: #Украина#убийство#лось