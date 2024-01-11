По словам ученых, нынешний уровень смертности обычно не наблюдается в популяции тюленей.

У антарктических тюленей впервые подтверждена высокозаразная форма птичьего гриппа, которая угрожает одной из самых хрупких экосистем на планете.

Как сообщает Sky News, ученые APHA (агентство, которое изучает и защищает животных и растения) обнаружили вариант вируса H5N1 в образцах, взятых у мертвых морских слонов и котиков на субантарктическом острове Южная Георгия. Сейчас известно, что десятки животных погибли, причем многие из них, скорее всего, - в отдаленных бухтах и в море.

Эксперты Британской антарктической службы сообщили Sky News, что эта трагедия стала "событием массовой смертности".

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Отмечается, что представитель APHA доктор Марко Фалькьери три недели отбирал образцы диких животных, в частности в Южной Георгии. По его словам, тюлени и морские птицы живут на одних и тех же пляжах, что дает вирусу возможность передаваться.

"Это важно, потому что такой уровень смертности обычно не наблюдается среди этой группы", - сказал он. Представитель агентства считает, что факт обнаружения вируса дает основания полагать, что именно он повлек гибель животных.

Издание сообщает, что вирус охватил земной шар, распространяясь через перелетных птиц. И это привело к массовой гибели нескольких колоний морских птиц в Великобритании.

"Любое перемещение вируса между птицами и млекопитающими вызывает беспокойство у ученых, которые внимательно следят за "побочными событиями" в отношении любых признаков его мутации", -отмечает Sky News.

Считается, что от этого вируса погибли тысячи тюленей по всей Южной Америке, а также большое количество норок и лисиц, выращиваемых в Европе для получения меха. По данным издания, вирус уже обнаружен у небольшого количества млекопитающих в Великобритании, включая тюленей и диких лисиц.

При этом убедительных доказательств того, что вирус распространяется между млекопитающими, нет, и ученые APHA не обнаружили признаков того, что вирус адаптировался к выживанию у тюленей.

"Эти животные живут в той же среде, что и птицы. Мы думаем, что именно поэтому эти животные заражены вирусом", — сказал доктор Фалькьери.

Защитники природы надеялись, что большой Южный океан остановит распространение вируса в Антарктиде и Южной Георгии, но в октябре вирус был обнаружен в трупах особей бурого поморника – крупной морской птицы.

Новое исследование APHA также подтвердило наличие вируса у чаек и антарктических крачек, но пингвинов он пока не наблюдается.

Профессор Эшли Баньярд, специалист по птичьему гриппу из APHA, рассказала Sky News: "Для многих из нас большое облегчение, что пингвины не пострадали. Мы не знаем, связано ли это с отсутствием восприимчивости или с тем, что они ранее подвергались воздействию (вируса – УНИАН) и имели некоторый ответ антител на менее патогенный вирус, который вполне мог бессимптомно передаваться среди мигрирующих птиц", - рассказал ученый.

Но пингвины пострадали в других частях планеты, и эксперты по дикой природе опасаются последствий того, что вирус достигнет самого антарктического континента.

Норман Рэтклифф, эколог морских птиц Британской антарктической службы, сказал: "Это массовая смертность, которая намного превышает базовый уровень".

Если вирус действительно "затвердеет" на континенте, он потенциально может распространяться повсюду. Это повлияет на глобальную популяцию императорских пингвинов, а также на большую часть пингвинов Адели по всему миру. Могут заразиться и другие животные, например, тюлени Уэдделла.

"Все эти виды на самом деле не встречаются больше нигде, поэтому это будет иметь глобальные последствия для дикой природы Антарктики", - считают ученые.

Тем более, что многие антарктические виды уже испытывают трудности из-за изменения климата и таяния морского льда.

Гибель животных от птичьего гриппа

Недавно на Аляске Белый медведь стал первым представителем своего вида, который погиб от птичьего гриппа, известного как HBN1. Животное питалось тушами мертвых птиц, зараженных этой болезнью. По словам ученых, это первый зафиксированный случай гибели белого медведя где-либо от этой болезни. Белые медведи обычно охотятся и поедают тюленей, которых находят на льду, но им не нужно глотать зараженных птиц, чтобы заразиться этой болезнью. Вирус может сохраняться в окружающей среде, особенно в холодной.

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