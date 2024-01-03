Тело медведя обнаружили на Аляске. Эта смерть стала первой в своем роде в мире.

На Аляске белый медведь стал первым представителем своего вида, который погиб от птичьего гриппа, также известного как HBN1.

Животное питалось тушами мертвых птиц, зараженных этой болезнью, рассказал государственный ветеринар доктор Боб Герлах изданию Alaska Beacon. Тело медведя обнаружили на Аляске. Эта смерть стала первой в своем роде в мире.

"Это первый зарегистрированный случай гибели белого медведя где-либо о этой болезни", - сказал Герлах. Белые медведи обычно охотятся и поедают тюленей, которых находят на льду, но им не нужно глотать зараженных птиц, чтобы заразиться болезнью. Вирус может сохраняться в окружающей среде, особенно в холодной, рассказал изданию доктор Герлах.

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По данным ветеринарной службы штата, от этой болезни погибли и другие виды животных в штате, в том числе рыжие лисы и бурые медведи.

В ноябре 2023 года исследователи из Великобритании определили, что вирус "может сигнализировать об одной из крупнейших экологических катастроф современности", если он начнет вызывать массовую смертность в колониях пингвинов. Специалисты в регионах, где обитают птицы, в настоящее время отслеживают уровень смертности.

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