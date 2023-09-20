В этом году в Антарктике проблемы со льдом, что затрудняет тюленицам поиск мест для рождения детенышей.

В Антарктике рядом с украинской полярной станцией "Академика Вернадского" родился первый тюленький в этом году.

"У нас отличные новости. На днях недалеко от нашей станции, на соседнем острове Винтер, родился первый в этом году тюлененок Уэдделла. Это - мальчик", - рассказали в Национальном Антарктическом научном центре.

По словам биолога 28-й украинской экспедиции Вадима Ткаченко, этот тюлень особенно важно, потому что в этом году наблюдается очень мало тюлениц в районе "наших островов", а репродуктивный сезон тюленей осложнен из-за недостатка льда.

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Отмечается, что тюлени Уэдделла рожают в основном на морском льду, реже – на суше, если там есть удобный берег без крутых спусков. В этом году проливы между островами в районе "Вернадского" имеют либо тонкий ледовый покров, либо не замерзли вообще, что затрудняет тюленицам поиск мест для рождения детенышей.

"Очень надеемся, что вблизи станции еще увидят свет новые тюленята", - говорят в центре.

Украинские полярники предлагают до 25 сентября предоставить идеи относительно имени новорожденного "мальчика". Полярники выберут самое интересное предложение, а его автор получит подарок.

Также обнародовано несколько фото малыша. Специалисты объясняют, что фотографий немного, потому что его мамочка еще очень нервозна.

Полярники напомнили, что в прошлом году возле "Вернадского" первыми родились сразу два тюлененка – мальчик и девочка. Они получили имена Мирко и Мечта.

Что за тюлень Веделла

Тюлень Веддела достигает в длину 3,5 метра, весит до 550 кг. Может быть под водой до 60 минут. Ловит рыбу и головоногих моллюсков на глубинах до 800 метров.

Как сообщал УНИАН, недавно в Антарктике сотни пингвинов "оккупировали" украинскую полярную станцию "Академика Вернадского". Они десятками прибывают на станцию, а всего на острове Галиндез, где расположена станция, собралось 600 черно-белых птиц.

По словам специалистов, из-за теплого климата время возвращения пингвинов в "Вернадский" изменилось. В этом году уже в сентябре (начало антарктической весны) в районе Галиндеза стоит достаточно теплая погода: минус 5 С⁰ – средняя температура воздуха, и воды – минус 1,1 с⁰. Морского льда почти нет, поэтому пингвины по-прежнему приплывают на места гнездовых колоний.

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