Завезенная в Причерноморье птица освоилась в новых условиях.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) зафиксирована фазанка, которая пьет соленую воду. Соответствующее видео в Facebook обнародовал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

По его информации, интродуцированный в Причерноморье фазан (Phasianus colchicus) является обычным видом птиц. Во время полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, из-за отсутствия охоты этот вид воссоздал свою численность и довольно часто сейчас встречается на территории заповедника.

Ученый утверждает, что на видео, которое он сделал недавно, фазанка пьет соленую воду из Тузловских лиманов.

"Впервые увидел, как фазанка пьет соленую воду Тузловских лиманов с минерализацией 12 г соли на 1 л", - констатирует ученый.

Русев также рассказал, что ранее зафиксировал в этих местах фазанку с восемью птенцами.

На побережье Одесской области расплодились зайцы: ученый объяснил причину

В Одесской области, на побережье Черного моря и заповедных Тузловских лиманах, значительно увеличилось количество зайцев из-за запрета охоты во время войны.

По словам доктора биологических наук, сотрудника Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева, они стали чаще встречаться во время мониторинга побережья. На видео, обнародованном ученым, можно увидеть нескольких зайцев, которые, очевидно, попали в объектив фотоловушки. Животные питаются неподалеку от водоема и, судя по всему, чувствуют себя в безопасности.

