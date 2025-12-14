Рослина может устраивать гнезда на высоте более 2 метров.

На юге Одесской области неожиданно расцвело невероятно красивое растение - жимолость татарская, рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Этот цветок - жимолость татарская (древник татарский) - вид растений семейства жимолостных (Caprifoliaceae), кустарник, который может вырастать до 2,5 метров. Цветки розово-красных оттенков, с венчиком. Обычное время цветения - май-июнь", - пояснил ученый в публикации с видео на Facebook.

Однако в Одесской области, вероятно, из-за изменений климата, она цветет в середине декабря. Как уточнил Русев, видео сделано возле нацпарка "Тузловские лиманы", что на юге региона.

Видео дня

Жимолость татарская: что о ней известно

Жимолость татарская, древник татарский (Lonicera tatarica) - вид растений семейства жимолостных (Caprifoliaceae). Может вырастать до 2,5 метров. Листья имеют округло-продолговатую форму, расположены на коротких черешках, длиной от 2,5 до 8 сантиметров и шириной до 4 сантиметров, сизо-зеленого цвета.

Цветки парные, розово-красных оттенков, с венчиком. Плоды круглые, желто-красно-оранжевые, созревают в июле-сентябре, не съедобные, содержат ядовитые вещества - относится к категории ядовитых представителей флоры. В частности, этим качеством особенно наделены плоды. Были известны случаи отравления детей, которые случайно употребляли эти ягоды.

В то же время кору этого растения применяют с лечебной целью, потому что на ее основе можно приготовить некоторые отвары, которые положительно влияют при некоторых недугах. Дело в том, что в этом сырье присутствуют некоторые химические соединения - кумарины, тритерпеновые сапонины, углеводы, алкалоиды, алифатические углеводороды, дубильные вещества, флавоноиды. Кора обладает антибактериальным действием, в связи с чем используется народными врачами для приготовления лекарственных средств.

Примером, отвар часто применяют наружно как примочки, потому, что он обладает антибактериальной активностью, и его можно использовать для лечения ран и царапин. Также его употребляют при заболевании щитовидной железы и тому подобное.

Кроме того, жимолость татарская представляет собой декоративный кустарник, который при стрижке принимает нужную форму и часто используется как живая изгородь.

Нацпарк "Тузловские лиманы" - последние новости

Как писал УНИАН, на юге Одесской области неожиданно расцвел ирис, который обычно "демонстрирует" свою красоту с начала мая до конца июня.

Доктор биологических наук Иван Русев отметил, что это - настоящее чудо - волшебные ирисы, которые цветут в декабре на юге украинской Бессарабии, недалеко от нацпарка "Тузловские лиманы". По словам ученого, погода в этом году особенная и непредсказуемая и поэтому показывает свои сюрпризы.

Кроме того, мы также рассказывали, что на побережье Одесской области расплодились зайцы.

Вас также могут заинтересовать новости: