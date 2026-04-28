В Панаме впервые за 40 лет исчезла океаническая 'линия жизни': ученые бьют тревогу

Научное общество пугает внезапное исчезновения крайне важного природного явления, которое десятилетиями поддерживало жизнь в регионе.

В акватории Панамы произошел сбой природных циклов, который шокировал научное сообщество. Об этом сообщает Science Daily.

Как отмечается в материале, ежегодно с декабря по апрель сильные северные пассаты запускали процесс апвеллинга – подъема холодной, богатой питательными веществами воды из глубин океана.

Однако в 2025 году этот отлаженный механизм впервые за 40 лет наблюдений просто не сработал. Исследователи Смитсоновского тропического исследовательского института (STRI) отмечают, что причиной стали необычно слабые ветры, что привело к нагреванию прибрежных вод и резкому снижению продуктивности океана.

Это явление имеет критическое значение для экосистемы, ведь, как говорится в исследовании, оно "обеспечивает высокопродуктивное рыболовство, помогает защищать коралловые рифы от теплового стресса и сохраняет прохладу воды вдоль тихоокеанских пляжей Панамы".

Ученые подчеркивают, что последствия могут быть ощутимыми для всего мира, ведь тропические зоны апвеллинга остаются одними из наименее исследованных.

Как отметили авторы исследования в статье для журнала PNAS:

"Однако в 2025 году исследователи зафиксировали явление, с которым никогда не сталкивались ранее. Впервые за все время наблюдений этот жизненно важный океанографический процесс так и не начался".

По их мнению, этот инцидент требует срочного улучшения мониторинга океана, поскольку подобные случаи могут повториться в других частях мира.

Ранее УНИАН писал, что ученые не исключают появления нового океана. Речь идет о том, что восточная часть Африки близка к расколу. Трансафриканский разлом простирается на территории Кении и Эфиопии на протяжении примерно 500 километров. Он является частью огромной системы разломов, простирающейся от Афарского нагорья до Мозамбика.

Вас также могут заинтересовать новости: