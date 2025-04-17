Работники провели маршрутные учеты копытных.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали новый рекорд - стадо из 23 оленей благородных.

Как сообщается на странице заповедника в социальной сети Facebook, весной они проводят маршрутные учеты копытных, чтобы определить размещение и пути миграции животных. В этом году работники обнаружили значительный рост нагрузки на пастбища - на территории уменьшились запасы сухой травяной массы.

Отмечается, что это имеет хорошее влияние на биоразнообразие, а также уменьшает риск масштабных пожаров. Однако вейник и осока, которые копытные почти не едят, до сих пор образуют большие скопления сухой растительности. Кроме того, собранные данные свидетельствуют о росте численности отдельных видов и расширении ареалов:

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"Численность лошадей Пржевальского и оленя благородного выросла, а лося европейского наоборот - сократилась. Вероятная причина - ограничение сезонной миграции через украинско-беларускую границу. В этом году зафиксировано стадо из 23 оленей благородных - рекорд для Заповедника!".

Заповедник в Чернобыле

Одна из крупнейших природоохранных территорий Украины расположена в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Заповедник был создан в 2016 году для научных исследований и мониторинга влияния радиации на природу.

Незадолго до начала полномасштабной войны работники заповедника публиковали снимки с фотоловушки, которая "поймала" местных жителей.

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