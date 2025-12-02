Попри "водний" стиль життя, видри охоче вибираються на берег.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали интересные эпизоды жизни выдры - эти животные общаются различными звуками и умеют жонглировать камнями. Об этом сообщили специалисты заповедника.

"На днях нашим ученым удалось понаблюдать за настоящей охотничьей рутиной на берегу Припяти в исполнении выдры: она время от времени ныряла неподалеку от берега, появлялась на поверхности и что-то хрустяще поедала", - рассказали исследователи.

По их словам, в Чернобыльском заповеднике выдра - привычный, хотя и малозаметный житель. Это относительно крупное животное с вытянутым гибким телом. Она весит 5-10 кг, длина тела может достигать 55-100 см. Эти ловкие, умные хищники, способны образовывать небольшие группы и активно общаться между собой разнообразными звуками.

Их рацион состоит преимущественно из рыбы, раков, водяных жуков и других беспозвоночных. При необходимости выдры могут охотиться на лягушек, мелких грызунов или водоплавающих птиц, а иногда и разорять гнезда. Зимой, когда водоемы покрываются льдом, эти животные активнее ловят рыбу подо льдом и чаще выходят на сушу в поисках дополнительной пищи. Как объясняют ученые, несмотря на "водный" стиль жизни, выдры охотно выбираются на берег, где они позволяют себе больше шалостей. В частности, скользят по льду, играют и даже жонглируют камнями.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали одного из самых скрытных жителей лесов - барсука, который выходит по своим делам преимущественно в сумерках или ночью.

Барсучьи норы поражают своими масштабами - они могут иметь десятки метров ходов, несколько этажей и даже "спальные комнаты". Некоторые барсучьи домики передаются из поколения в поколение и существуют десятки лет. Несмотря на коренастость, эти звери очень опрятные - они обустраивают даже отдельные "туалетные ямки" и тщательно упорядочивают территорию вокруг норы.

Также сообщалось, что возле Чернобыля зафиксировали крошечную интересную птичку. Речь идет о синице длиннохвостой, которая чаще всего поселяется в густых кустарниковых зарослях, где искусно строит свое шарообразное гнездо.

